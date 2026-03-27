Банк «Центр-инвест» вошел в ТОП-35 рейтинга надежности Forbes

Банк «Центр-инвест» занял 35-е место в рейтинге надежных банков России по версии Forbes в 2026 году и улучшил позиции на 7 строчек по сравнению с предыдущим рейтингом.



При составлении рейтинга надежных российских банков Forbes ориентировался на финансовые показатели ведущих финансовых институтов страны и оценки рейтинговых российских агентств. Банк «Центр-инвест» традиционно входит в ТОП-50 надежных банков России и занял 35-е место, улучшив позиции на 7 строчек и увеличив размер активов более чем на 7%.

Бизнес-модель социально ответственного банкинга демонстрирует свою устойчивость и эффективность. Банк «Центр-инвест» увеличил капитал (+3,6%), активы (+7,5%), кредитный портфель (+3,2%), средства клиентов (+7,7%) при сохранении высокого качества кредитного портфеля — доля просроченной задолженности составляет менее 1 процента от портфеля банка.

В 2025 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило банку «Центр-инвест» кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом и присвоило наивысший среди рейтингуемых банков ESG-рейтинг ESG-2 (AA+), прогноз «стабильный», что соответствует самой высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления и отражает устойчивые позиции банка на рынке и нацеленность на устойчивый рост.

