Суд Ижевска вынес приговор начальнику участка МУП «Спецдомоуправление»

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор начальнику одного из жилищно-эксплуатационных участков МУП «Спецдомоуправление». Фигурант признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2020 по 2024 год осужденная похитила более 6 млн рублей в рамках обслуживания и содержания многоквартирных домов. По версии следствия, мошенническая схема строилась на злоупотреблении доверием руководителей.

Суд учел, что фигурант признала вину в полном объеме и активно способствовала расследованию преступлений. Смягчающими обстоятельствами признали раскаяние, участие в следственных действиях, состояние здоровья и наличие у близких родственников осужденной тяжелых хронических заболеваний.

Подсудимую приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком четыре года, ей также назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Обвиняемой три года запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в сфере ЖКХ.