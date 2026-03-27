В Тольятти из горящей школы эвакуировались 950 человек

Пожар произошел в тольяттинской школе №74 утром в пятницу, 27 марта. Сигнал о происшествии на улице Ворошилова, 21 поступил на пульт оперативных служб в 11:52 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Прибывшими подразделениями установлено, что произошло возгорание мусора в металлическом контейнере в общем коридоре на 1 этаже на площади 0,5 кв. м, ликвидировано до прибытия подразделений»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 950 человек, включая 910 детей.

Георгий Портнов