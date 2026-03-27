В Ульяновской области за два месяца сдали на 1130% больше жилья в многоквартирных домах

В январе и феврале этого года в Ульяновской области ввели в эксплуатацию 26 тыс. кв. м жилых помещений в многоквартирных домах. Объем жилья на 1130% больше по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Такие данные приводит единая информационная система жилищного строительства на своем сайте.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В секторе индивидуальных домов сдано 34 тыс. кв. м, что на 46% меньше, чем за два месяца 2025 года. Всего в январе и феврале этого года в регионе ввели в эксплуатацию 60 тыс. кв. м жилых помещений (-8%).

В феврале этого года на территории Ульяновской области сдали 32 тыс. кв. м жилья (-1%).

Руфия Кутляева