Руководитель «Пермэнерго» избавился от приставки «и. о.»

Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников на совещании в Перми объявил о назначении Сергея Старкова на должность руководителя пермского филиала компании. Об этом сообщается в пресс-релизе филиала. С конца декабря прошлого года господин Старков работал в статусе исполняющего обязанности руководителя пермского подразделения. На этом месте Сергей Старков сменил Вячеслава Костецкого, который возглавлял филиал с 2022 года.

Фото: Пермэнерго

Сергей Старков в 2007 году окончил Пермский государственный технический университет (ныне ПНИПУ) по специальности «Электроснабжение». В 2017 году получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент» в УРФУ. Профессиональную деятельность в компании начал в 1994 году, пройдя путь от электромонтера участка службы линий Красновишерского района электрических сетей филиала «Пермэнерго» до заместителя главного инженера по производственной деятельности ПАО «Россети Урал». Общий стаж работы Сергея Старкова в отрасли составляет более 30 лет.