В Самарской области за два месяца ввели 278 тысяч квадратных метров жилья
На территории Самарской области за январь и февраль этого года сдали в эксплуатацию 278 тыс. кв. м жилых помещений, что на 18% больше результата за аналогичный период 2025 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
Большая часть введенного жилья приходится на индивидуальные дома — 204 тыс. кв. м. По сравнению с январем-февралем прошлого года объем снизился на 1%. В многоквартирных домах сдано 73 тыс. кв. м, что на 150% больше показателя прошлого года за те же месяцы.
Именно в феврале в регионе ввели в эксплуатацию 135 тыс. кв. м — на 8% больше, чем в феврале 2025 года.