Апелляционный суд поддержал минприроды Прикамья в споре с экс-оператором Кунгурской пещеры

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Пермского края, который встал на сторону бывшего оператора Кунгурской ледяной пещеры в споре с краевым минприроды. Об этом сообщает газета «Звезда».

Внеплановая проверка минприроды в отношении ООО «Сталагмит-Экскурс» была проведена в июле 2024 года. В ходе контрольных мероприятий был выявлен факт бурения в 2018 году скважины на поверхности особо охраняемой природной территории, которая расположена над Кунгурской пещерой. По данным министерства, она бурилась без проектной документации. За это ООО «Сталагмит» был назначен штраф в размере 400 тыс. руб. Компания обжаловала это наказание в Арбитражном суде Пермского края и добилась его отмены. В свою очередь краевое минприроды обратилась в апелляционную инстанцию, которая и отменила решение Арбитражного суда.

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в силу не вступило и может быть обжаловано в течение двух месяцев.

ООО «Сталагмит-Экскурс» перестало проводить экскурсии в Кунгурской ледяной пещере с июня 2025 года. Компания не смогла оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Результаты проверки краевого минприроды, выявившего нарушения содержания ООПТ «Ледяная гора», стали одной из причин для лишения ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности в мае 2025 года.