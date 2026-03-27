Из-за перекрытия Крымского моста задерживаются идущие через Ростов поезда

Из-за временной остановки движения по Крымскому мосту 27 марта задерживаются три поезда, следующих через Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, поезд Москва — Севастополь опаздывает на четыре часа, ещё два состава Москва — Симферополь отстают от графика на 3 и 2,5 часа соответственно.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

Наталья Белоштейн