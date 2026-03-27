В Башкирии за две недели произошло 176 пожаров

С 13-го по 26 марта в Башкирии произошло 176 пожаров, в которых погибли 10 человек, а еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Среди погибших — пять женщин и пятеро мужчин в возрасте от 49-ти до 75 лет. Двое погибших были безработными, пятеро — пенсионерами, в том числе один инвалид по зрению.

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной 76 пожаров, неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов — 42. В 44 случаях к возгораниям привело неосторожное обращение с огнем.

