В Башкирии за две недели произошло 176 пожаров

С 13-го по 26 марта в Башкирии произошло 176 пожаров, в которых погибли 10 человек, а еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди погибших — пять женщин и пятеро мужчин в возрасте от 49-ти до 75 лет. Двое погибших были безработными, пятеро — пенсионерами, в том числе один инвалид по зрению.

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной 76 пожаров, неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов — 42. В 44 случаях к возгораниям привело неосторожное обращение с огнем.

Майя Иванова