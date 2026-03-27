В 2025 году в Татарстане на поддержку стартапов направили 2 млрд рублей
В прошлом году Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана совместно с федеральными и региональными партнерами инвестировал 2 млрд руб. в развитие 37 проектов. Об этом сообщает РБК Татарстан.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Годом ранее Инвестиционно-венчурный фонд республики вместе с Фондом развития промышленности профинансировал 8 проектов на 1,48 млрд руб.
В 2026 году фонд планируетъ расширить инвестиционный портфель, в том числе в сегментах венчурных и прямых инвестиций.