Во Вьетнаме раскрыли мошенничество с криптовалютой на миллиарды долларов

Вьетнамская полиция раскрыла схему многомиллиардного мошенничества с криптовалютой, пишут СМИ, в том числе Channel NewsAsia, со ссылкой на заявление полиции.

Как стало известно, клиентам мошеннической криптоплатформе ONUS продавали фальшивую цифровую валюту. Полиция арестовала семь подозреваемых, в том числе основателя ONUS Вуонг Ле Винь Нхан. Их обвиняют в присвоении чужого имущества и отмывании денег.

ONUS была создана в 2018 году. По данным полиции, деятельность платформы с самого начала была мошеннической — она якобы выпускала собственную криптовалюту и продавала ее клиентам. 20 марта платформа, которую, по данным полиции, посещали миллионы вьетнамцев, стала недоступна.

Яна Рождественская