Экс-глава управления капстроительства Самарской области причинил бюджету ущерб на 2,2 млн рублей

Бывший руководитель Управления капитального строительства Самарской области Евгений Тихонов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что экс-чиновник принял незавершенные работы на объекте строительства. Преступление раскрыло УФСБ РФ по Самарской области.

Установлено, что подозреваемый, который до сентября 2024 года был директором ГКУ, оплатил подрядчикам фактически невыполненные работы на объекте строительства. Объект возводили по нацпроекту «Здравоохранение».

При этом фигурант уголовного дела знал о технической неготовности объекта. Также бывшему чиновнику было известно о невозможности монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования в здании.

Своими действиями бывший чиновник причинил бюджету Самарской области ущерб на сумму свыше 2,2 млн рублей. Уголовное дело в отношении него расследует следственная часть УМВД РФ по Самаре. Силовики устанавливают причастность к преступлению других должностных лиц и подрядчиков.

Георгий Портнов