Ставропольские ученые оценили инвестиционный потенциал Габона

Ученые из Ставропольского филиала МИРЭА — Российского технологического университета, раскрыли перспективы для российских вложений в экономику Габона. Ольга Мандрица, Елена Немцова и Вианней Лорьян Кумбадинга провели детальный SWOT-анализ и выделили сельское хозяйство, энергетику и инфраструктуру как лидеров по отдаче. Итоговая статья вышла в «Прикладных экономических исследованиях» (2026, №1) на базе данных Росстата, Минэкономики Габона и экспертных выводов.

Габон, стабильный лидер Центральной Африки, наращивает темпы диверсификации: в 2025 году ВВП составил $21,4 млрд, показатель на душу населения достиг $6642, а среднегодовой рост удержался на 3%.

География страны усиливает ее привлекательность для капитала. 77% территории покрывают леса, 18% отведены пастбищам, 2% пашням, тропические массивы входят в мировые топы. Климат и почвы идеальны для ямса, маниоки, бананов, сахарного тростника и кукурузы — внутренний рынок насыщен, россияне увидят ниши в переработке и экспорте. Слабая механизация и дороги пока тормозят прогресс, но господдержка открывает двери.

Энергосектор сулит наибольшую прибыль. Габон обновляет сети, вкладывается в возобновляемые источники, «Росатом» прощупывает газовые и ядерные проекты. Россия превосходит эту африканскую страну в отдельных технологиях, что идеально ложится на местные нужды. Лесозаготовки манят экспортным размахом, но экологические риски требуют передовых решений из России. Промышленность набирает обороты в пищевой отрасли, цементе и химии, хотя нехватка специалистов мешает.

Туризм строится на уникальных экосистемах, однако инфраструктура хромает. Россияне возводят объекты у Атлантики, в Либревиле и Порт-Жантиле — хабах нефти и леса. Анализ подтверждает: агросектор выигрывает от демографии и субсидий, энергетика — от зеленой повестки, инфраструктура — от дефицита дорог и портов.

Торговля России с Габоном колеблется в десятках миллионов долларов ежегодно. Габон экспортирует марганец, Россия отвечает продуктами, машинами и оборудованием. Торговые палаты ведут переговоры о цифровизации и безопасности. Либревиль активно вербует россиян в агро и лес, совместные СП минимизируют угрозы. Безработица держится на 21,5%, инфляция — 2,9% (2023), Габон восьмой по ИЧР в Африке.

Побережье процветает нефтью и услугами, внутренние районы тонут в бедности — контраст очевиден. Власти запускают программы жилья и банк развития, но без внешних денег дело буксует. Эксперты призывают россиян бить в приоритеты, участвовать в тендерах и лавировать с локальными властями. Это закрепит влияние Москвы в Африке и пробьет тропы к рынкам.

Станислав Маслаков