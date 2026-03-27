В детсадах Читы ввели патриотические уроки

В муниципальных детских садах Читы ввели патриотические уроки «Читинские истории для самых маленьких». Как сообщила мэр города Инна Щеглова в своих социальных сетях, инициатива реализуется в виде познавательного курса. По ее словам, занятия проходят «в формате образовательных событий, интегрированных в повседневный режим дня дошкольников».

На занятиях детей познакомят с историей Читы, ее знаменитыми жителями, основными достопримечательностями города, а также его природными отличиями, рассказала госпожа Щеглова. Особое внимание будет уделено вкладу горожан в победу в Великой Отечественной войне. Проект планируется в дальнейшем развивать и расширять.

Как сообщили «Ъ» в городской администрации, ранее в Чите подобная инициатива действовала только в частных детсадах. В ее рамках детям с помощью головоломок и игр рассказывали о символике и природных особенностях различных регионов России, а также национальном и конфессиональном разнообразии.

Влад Никифоров, Иркутск