В Татарстане в 2025 году выявили 25 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

За год в Татарстане выявили 25 нелегальных финансовых организаций

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди них 17 субъектов с признаками незаконного кредитования, четыре — с признаками финансовых пирамид и еще четыре компании, незаконно привлекавшие инвестиции граждан.

Информацию о них направили в правоохранительные органы.

Чаще всего нелегальные кредиторы работали под видом псевдоломбардов и комиссионных магазинов. Они открывали точки под единым брендом, но оформляли их на разных индивидуальных предпринимателей.

Организации с признаками финансовых пирамид в основном действовали онлайн — без офисов. Потенциальным клиентам предлагали вложения с гарантированной доходностью, в том числе с оплатой через криптовалюту.

Анна Кайдалова