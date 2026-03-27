Россияне бронируют лагерные смены

Детские языковые лагеря Китая подорожали на 30%. Об этом “Ъ FM” рассказали представители международных образовательных программ. Тренд этого сезона — обучение плюс семейный отдых в КНР. Среди других азиатских направлений лидируют японские и корейские школы. Но английский на каникулах занимает первое место среди всех запросов.

Учить китайский школьники этим летом поедут с родителями. Вернее, так: дети отправятся в языковой лагерь, а взрослые отдохнут за компанию. Таких запросов стало заметно больше, отмечают собеседники “Ъ FM”. Если едут семьями, чаще выбирают школы Пекина, Шанхая и Даляня. Но ценники в этом году подняли все регионы Китая, отметила генеральный директор компании AcademConsult Ирина Следьева:

«Если в Китай едет вся семья или ребенок с сопровождающим, то можно выбрать дневное обучение с проживанием. Программы от двух недель есть при университетах или в отдельных частных школах. Китайские курсы подорожали — они уже не стоят $100 в неделю, как несколько лет назад. Ценники доходят до $500, если включена большая экскурсионная программа.

Стандарт для Китая — это все равно довольно недорогие варианты: $200-400 в неделю вместе с проживанием. Корея и Япония обойдутся в полтора-два раза дороже, особенно за счет проживания».

Война на Ближнем Востоке оставила школьников не только без арабского (хотя в Москве, как делятся собеседники “Ъ FM”, интерес к этому языку за год вырос в пять раз), но и без английского. Дубай с филиалами западных вузов был, пожалуй, лучшей альтернативой европейским языковым школам. Сейчас все академические программы на стопе. Из бюджетных лагерей для изучения английского остаются Сингапур, Малайзия и Филиппины. К тому же это запасной вариант на случай, если не дадут шенген, заметил директор по развитию Smapse Education Николай Воротный:

«Европа искусственно занижает количество записей на подачу визы, и люди просто не успевают их получать. Сроки рассмотрения увеличились. Если говорить про Италию, это занимает до двух-трех месяцев, Великобританию — четыре-шесть недель. Последнем случае есть правило, что нельзя записываться раньше чем за три месяца. Зато в Швейцарию меньше желающих поехать из-за дороговизны, и там быстро делают визы — две-три недели, и запись легко поймать».

Европейские языковые школы в этом сезоне подорожали на 10%, что ощутимо при валютных колебаниях. Подростковая программа в Великобритании с обучением, проживанием, питанием и досугом стоит уже 1,5-2 тыс. фунтов в неделю ($2-2,6 тыс.). Как альтернативу Лондону рассматривали еще Дублин, где цена ниже на четверть. Но в этом году визы плохо выдает и Ирландия. А вот в Канаду учиться уехать проще, рассказал гендиректор компании «Глобал Диалог» Вячеслав Лычагин:

«Визы в Канаду вклеивают не в Москве, и приходится паспорт пересылать, например, через Казахстан в Варшаву и обратно. Дополнительно месяц уходит на это, но канадцы хорошо стали пропуски давать. Программы проходят на кампусе Университета Торонто, а также в Ванкувере — в Университете Британской Колумбии или Университете Саймона Фрейзера. Стоимость — $1,5-2 тыс. в неделю».

Самые дорогие университетские программы — Лиги Плюща. Их обычно выбирают старшеклассники, которые хотят учиться в американских вузах. Летние курсы, которые учитываются при поступлении, стоят $8-16 тыс.

Аэлита Курмукова