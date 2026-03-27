Долг жителей Самары за холодную воду и канализацию превысил 1,5 млрд рублей

Задолженность жителей Самары за услуги холодного водоснабжения и водоотведения по итогам первого квартала 2026 года превысила 1,5 млрд рублей. Массовая неуплата напрямую влияет на состояние инфраструктуры, ограничивая возможность ремонта и модернизации сетей. Об этом сообщает «РКС-Самара».

За три месяца 2026 года должникам было направлено 100 тыс. письменных напоминаний и 44 тыс. официальных требований о погашении долга. В суды подано 2,1 тыс. исковых заявлений на общую сумму 38 млн рублей. В восьми многоквартирных домах в качестве крайней меры были отключены от водоотведения отдельные квартиры злостных неплательщиков.

С должниками в сложной финансовой ситуации ведется индивидуальная работа: им предлагают оформить рассрочку платежа. Если задолженность остается непогашенной, применяются предусмотренные законом меры принудительного взыскания и ограничения услуг.

Георгий Портнов