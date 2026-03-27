На обновление дорог в Самарской области выделят более 8 млрд рублей в 2026 году

В этом году на обновление дорог в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» направят более 8 млрд руб. Работы планируется провести на 76 объектах. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

В этом году в Самарской области собираются отремонтировать 20,3 км дорог региональной опорной сети. В план ремонта вошли три объекта. Так, в список вошел участок Московского шоссе от ул. Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,82 км в Самаре. В Тольятти продолжится капремонт трех участков Обводного шоссе общей протяженностью 12 км, который намерены завершить в 2027 году. В план вошел капремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м км автомобильной дороги Самара — Большая Черниговка от трассы Самара — Волгоград.

«Опорная сеть формирует транспортный каркас региона, объединяя дороги федерального и регионального значения. По ним проходят основные грузовые и пассажирские потоки. Такие трассы обеспечивают связь между муниципальными образованиями, крупными промышленными центрами и соседними субъектами. Их состояние напрямую влияет на эффективность экономики и безопасность передвижения», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Субсидии на дорожные работы получат все муниципальные образования Самарской области из регионального бюджета. Общий объем средств составит почти 6,7 млрд руб. На эти деньги в нормативное состояние приведут 170 км дорог местного значения.

Руфия Кутляева