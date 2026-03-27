Использовавшего труд зэков начальника угро отправили под арест в Новокузнецке

Под домашний арест суд поместил начальника отдела уголовного розыска ОП «Куйбышевский» УМВД Новокузнецка, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

По данным следствия, в январе-сентябре 2025-го начальник угро незаконно привлекал осужденных, содержащихся в исправительном центре и желающих избежать наказания, к выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах, принадлежащих ему и его матери.

Это, говорится в деле, привело к нарушению принципов равенства граждан перед законом, дискредитации и подрыву авторитета пенитенциарного учреждения и его сотрудников, а также снижению доверия к ним со стороны граждан.

Илья Николаев