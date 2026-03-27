Самарская область на 18-м месте в России по объемам выбросов загрязняющих веществ

Самарская область находится на 18-м месте в рейтинге регионов РФ по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом сообщает региональное минприроды.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидерами по объемам выбросов стали Красноярский край (2,075 млн тонн), Кемеровская область (1,427 млн тонн) и Ханты-Мансийский АО — Югра (1,2 млн тонн).

В министерстве отмечают, что в Самарской области объем выбросов в 9,5 раза меньше, чем у промышленно развитого Красноярского края. Экологическая ситуация в регионе определяется высоким уровнем его промышленного развития и хозяйственной освоенности территории. По данным многолетних наблюдений, экологическая ситуация в Самарской области остается стабильной.

В целом в России в прошлом году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников сократился на 3%. По сравнению с 2024 годом объем выбросов в стране стал меньше на 499 тыс. тонн. Основная доля выбросов приходится на добычу полезных ископаемых.

