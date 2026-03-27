«Нева Тревел» открыла летний сезон навигации в Петербурге

Судоходная компания «Нева Тревел» 26 марта открыла летний сезон водной навигации. Классические экскурсии по Неве стартовали от причала «Сенатская пристань» у Медного всадника (Английская наб., 2) на две недели раньше средних сроков запуска навигации в Петербурге, сообщили в пресс-службе компании.

27 и 28 марта начнутся прогулки от причала «Дворцовая пристань» у Эрмитажа (Дворцовая наб., 36), а также экскурсии по малым рекам и каналам Петербурга от причала «Аничков мост» (наб. Реки Фонтанки, 27). В начале апреля планируется запустить причал «Остров фортов» в Кронштадте, от которого желающие смогут отправиться на водную прогулку с экскурсоводом вокруг исторических фортов Кронштадта.

Трансфер на скоростных катамаранах «Котлин» и «Метеорах» в ГМЗ «Петергоф», Кронштадт (парк «Остров фортов») заработает в конце апреля, а отправиться на экскурсии с гидом в крепость Орешек пассажиры смогут уже в начале мая.

В «Нева Тревел» рассчитывают в рамках классического сезона навигации 2026 года перевезти 1,3 млн человек, но уточняют, что во многом показатель будет зависеть от погоды и состояния рынка в целом. Также компания продолжит вводить в эксплуатацию новые пассажирские суда.

