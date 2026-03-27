В Вятскополянский районный суд направили уголовное дело в отношении трех жительниц Татарстана, обвиняемых в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировской области.

В Кировской области направили в суд дело о мошенничестве трех жительниц Татарстана

В Кировской области направили в суд дело о мошенничестве трех жительниц Татарстана

По версии следствия, с 2020 по 2024 год жительницы Татарстана в составе группы представляли в налоговые органы фиктивные документы об оказании медицинских услуг. Это позволяло незаконно получать налоговые вычеты в размере 1,2 млн руб.

В ходе следствия обвиняемые полностью возместили ущерб.

Анна Кайдалова