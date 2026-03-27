Три идущих через Черноземье поезда задержаны из-за перекрытия Крымского моста

Из-за временной остановки движения на Крымском мосту задерживаются три пассажирских поезда, следующих через Воронежскую и Липецкую области. Об этом сообщил крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

По данным на 9:00, от расписания отстают следующие составы:

№092/091 Москва — Севастополь, отправившийся 25 марта и прибывший в Тамань, задерживается на четыре часа;

№195/196 Москва — Симферополь, отправлением 25 марта, остановившийся в Тамани, опаздывает на три часа;

№028/027 Москва — Симферополь, начавший движение 26 марта и прибывший в Старотитаровку, отстает на 2,5 часа.

Время задержки может измениться. Ожидаемое время прибытия начальники поездов передают пассажирам по мере получения информации.

О приостановке движения на Крымском мосту оперштаб республики сообщил в своем Telegram-канале в 07:34. Причины такого решения не раскрываются.

Кабира Гасанова