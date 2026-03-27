В Ульяновске задержан подозреваемый в передаче сведений о производстве БПЛА

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Ульяновска. Его подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о предприятиях, производящих беспилотники для Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена). Задержанного заключили под стражу. Ранее он уже проходил по делу о содействии террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма (п. 4 ст. 205.1 УК).