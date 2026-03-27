Главе СКР доложат о ситуации с аварийным мостом под Белорецком

Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело из-за ситуации с аварийным мостом около деревни Шушпа в Белорецком районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, местные жители обратились в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина, где пожаловались на аварийное состояние единственного деревянного моста, ведущего к Шушпе. С 2024 года переправа вовсе закрыта для проезда, а объездной путь организован по грунтовой узкоколейной дороге, тоже находящейся в непригодном состоянии.

Из бюджета выделены деньги на строительство моста, однако новой переправы все еще нет. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе уголовного дела.

Майя Иванова