ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже квартир, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, расположенных в двухэтажном доме по адресу: Ростовская область, Дубовский р-н, с. Дубовское, ул. Вокзальная, д. 30 «а»: квартира № 1 площадью 65,6 кв. м; квартира № 2 площадью 109,8 кв. м; квартира № 3 площадью 109,8 кв. м, квартира № 4 площадью 65,6 кв. м.





Начальная цена продажи квартиры № 1 на Аукционе составляет 813 702 рубля (НДС не облагается). Шаг Аукциона составляет 40 685,1 рублей.

Начальная цена продажи квартиры № 2 на Аукционе составляет 1 212 631 рубль (НДС не облагается). Шаг Аукциона составляет 60 631,55 рублей.

Начальная цена продажи квартиры № 3 на Аукционе составляет 1 212 631 рубль (НДС не облагается). Шаг Аукциона составляет 60 631,55 рублей.

Начальная цена продажи квартиры № 4 на Аукционе составляет 813 702 рубля (НДС не облагается). Шаг Аукциона составляет 40 685,1 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже квартир, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

