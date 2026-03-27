СК завел дело на начальника сектора инклюзивного образования минобрнауки УР

Задержанной чиновницей по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) оказалась 38-летняя начальник сектора инклюзивного образования минобрнауки Удмуртии. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Следствие считает, что она в 2023-2024 годах фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность методиста, заведомо зная, что последняя не будет исполнять трудовых обязанностей. «Знакомой обвиняемой необоснованно начислялась и выплачивалась заработная плата»,— говорится в сообщении.

Чиновница признала свою вину. Суд отправил ее под домашний арест. Следователи совместно с сотрудниками МВД устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности фигурантки. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.