Содержание загрязняющего вещества в уфимском воздухе в шесть раз превысило норму

25 марта в Уфе зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. По данным Башгидрометцентра, содержание хлорида водорода превысило предельно допустимую концентрацию в 6,2 раза.

Высокое загрязнение выявил пост наблюдения, который находится возле дома детского творчества «Новатор» на улице Свободы, 44.

На прошлой неделе, говорится в отчетах Башгидрометцентра, загрязнение воздуха оценивалось как повышенное три дня подряд — с 17-го по 19 марта.

По данным минэкологии Башкирии, днем 27 марта и в течение следующего дня на территории республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Идэль Гумеров