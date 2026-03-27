Содержание загрязняющего вещества в уфимском воздухе в шесть раз превысило норму
25 марта в Уфе зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. По данным Башгидрометцентра, содержание хлорида водорода превысило предельно допустимую концентрацию в 6,2 раза.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Высокое загрязнение выявил пост наблюдения, который находится возле дома детского творчества «Новатор» на улице Свободы, 44.
На прошлой неделе, говорится в отчетах Башгидрометцентра, загрязнение воздуха оценивалось как повышенное три дня подряд — с 17-го по 19 марта.
По данным минэкологии Башкирии, днем 27 марта и в течение следующего дня на территории республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.