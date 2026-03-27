Перед судом предстанет пассажир поезда Томск — Адлер, устроивший резню в купе

На рассмотрение суда Барабинска (Новосибирская область) поступило уголовное дело пассажира поезда Томск — Адлер, устроившего резню в вагоне. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По материалам суда, согласно версии следствия, в пути следования поезда Томск — Адлер обвиняемый из хулиганских побуждений напал с мачете на попутчиков. Соседа по купе он ударил в предплечье, соседку — по голове. Потерпевшие при содействии других пассажиров смогли покинуть купе. По прибытии поезда на станцию Барабинск нападавшего задержали силовики. Потерпевшие были госпитализированы в местную больницу.

Задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ). Уже находясь в СИЗО, он напал на сотрудника изолятора. Злоумышленнику дополнительно инкриминировали ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2025 года следственные органы возбудили уголовное дело после происшествия в пассажирском поезде Томск — Адлер. 68-летний томич напал с мачете на двух попутчиков, нанеся каждому по одному удару, а затем дал бой ворвавшимся в вагон силовикам.

