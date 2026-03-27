Мэрия Уфы начала готовиться к реконструкции моста через Шугуровку

Мэрия Уфы выдала своему управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) задания на подготовку к реконструкции моста через реку Шугуровку возле Тимашево. Управление должно разработать проекты планировки и межевания территории, а также провести инженерные изыскания для строительных работ, следует из постановления администрации.

Под проектирование отводятся 40 участков ориентировочной площадью более 6,7 га на участке Тимашевской улицы от Бирского тракта до Курильской улицы. Документы будут разработаны за счет городского бюджета.

Сроки исполнения заданий и примерные параметры реконструкции в постановлении администрации не приводятся.

Идэль Гумеров