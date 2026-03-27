АвтоВАЗ запустит подписку на Lada Vesta за 40 тыс. руб. в месяц

АвтоВАЗ введет платную подписку на Lada Vesta весной 2026 года, сообщил глава компании Максим Соколов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Стоимость программы составит около 40 тыс. руб. в месяц.

«Последовательно распространим ее (программу подписки на автомобили .—"Ъ") и на Largus, и на Granta. И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, — она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта»,— сказал господин Соколов в комментарии «РИА Новости».

О планах запуска платной подписки на автомобили в компании говорили еще неделю назад. 20 марта автоэксперт Артем Самородов после посещения дилерской конференции АвтоВАЗа уточнял, что подписка на Lada Vesta может составить 43,9 тыс. руб. в месяц.

Подписка на Lada Vesta предполагает годовое использование автомобиля в версии «Драйв» с мотором 1,6 л и вариатором. Договор заключается с ограничением пробега до 30 тыс. км. В стоимость входят ОСАГО, каско, плановое обслуживание, сезонная смена шин и система спутниковой безопасности. Фактически клиенту остается только заправлять машину.