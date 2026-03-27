Бывший совхоз «Алексеевский» подготовит дорожную карту по погашению долгов

АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» (АО АПК «Алексеевский», принадлежит правительству Башкирии), на прошлой неделе заявившее о риске банкротства, в ближайшее время подготовит дорожную карту для погашения первоочередных платежей. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии.

В министерстве также рассказали, что поводом для потенциального заявления о банкротстве стал арест счетов предприятия из-за долгов перед Управлением имуществом казны Башкирии. Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне прошлого года арбитражные суды взыскали с бывшего совхоза в пользу управления около 54,7 млн руб. долга по двум договорам аренды. На сегодня объем задолженности предприятия перед Управлением имуществом казны Башкирии составляет около 40 млн руб.

«В настоящее время АО АПК "Алексеевский" не располагает денежными средствами для полного погашения задолженности. Принятие обеспечительных мер в рамках исполнительных производств в виде ареста счетов АО АПК "Алексеевский" привело к полной остановке финансовой деятельности»,— говорится в письме за подписью первого заместителя министра земельных и имущественных отношений Дмитрия Суслина в ответ на запрос «Ъ-Уфа».

