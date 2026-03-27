В Уфе прошло заседание Парламентского собрания Союза России и Беларуси

В Уфе прошло совместное заседание комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Во встречах участвовали представители трех комиссий — по бюджету, налогам и финансовому рынку, по экономической политике и по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба собрания, стороны, в числе прочих, обсудили сотрудничество между Беларусью и Башкирией. В прошлом году товарооборот между республиками достиг $195,9 млн. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте региона составила 5,4%.

Также парламентарии в числе прочих обсуждали исполнение бюджета Союзного государства в 2025 году, реализацию совместных социальных, экологических, транспортных программ и проектов, создание общего финансового рынка, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Идэль Гумеров