Из Прикамья депортируют 66 незаконных мигрантов

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», проводившегося в Пермском крае в марте, полицейские проверили 5,5 тыс. объектов торговли и строительства. По выявленным фактам нарушений возбуждено 24 уголовных дела, принято 66 решений о выдворении иностранцев за пределы РФ, пять мигрантов уже депортированы. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД

По итогам операции было вынесено 91 представление о неразрешении въезда на территорию РФ и 13 представлений об аннулировании патентов, выданных иностранным гражданам. По фактам нарушения законодательства было возбуждено 24 уголовных дела.

Также за различные нарушения составлено 600 административных протоколов, из них 78 — в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных административных штрафов превышает 12 млн руб.