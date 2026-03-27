В Оренбуржье будут судить мать годовалого ребенка, которого убили

Силовики завершили расследование уголовного дела 22-летней жительницы Бузулука, которая обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, мать троих детей длительное время содержала их в антисанитарных условиях без полноценного питания и врачебной помощи. Обвиняемая оставляла несовершеннолетних одних без присмотра.

За это мать детей неоднократно получала предупреждения органов системы профилактики и привлекалась к административной ответственности. В итоге 6 января 2026 года в отношении одного из детей было совершено особо тяжкое преступление: годовалого ребенка убил сожитель обвиняемой.

Следственные органы изъяли двух других детей и поместили их в специализированное учреждение. В настоящее время утверждено обвинительное заключение по делу. Материалы направлены на рассмотрение в суд.

