Индия снизила акцизы на топливо из-за кризиса на энергорынках

Правительство Индии в связи с кризисом на мировых рынках энергоресурсов из-за нападения США и Израиля на Иран приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо, сообщает газета The Economic Times.

Снижен специальный дополнительный акциз на бензин и отменен акциз для дизельного топлива. Этот шаг, предпринятый в преддверии выборов в штатах Индии, направлен на то, чтобы помочь нефтяным компаниям справиться с растущими мировыми ценами на нефть. Снижение направлено скорее на стабилизацию текущих ставок, а не на реальное их уменьшение. Потребители, возможно, не заметят падения цен, пишет издание.

Новые ставки не будут применяться к экспорту. Также газета сообщает, что Индия вновь вводит налог на непредвиденные расходы на экспорт дизтоплива ATF — ставки устанавливаются на уровне 21,5 рупии за литр и 29,5 рупии за литр.

Эрнест Филипповский