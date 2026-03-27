Два подростка пострадали при столкновении питбайка с легковушкой в Ижевске

Два подростка на питбайке попали в больницу после столкновения с легковушкой в Ижевске. Это первое ДТП с участием несовершеннолетнего мотоводителя в этом году, сообщили в ГАИ Удмуртии.

Дорожная авария произошла вечером 26 марта на ул. Удмуртской. 43-летний водитель автомобиля «Эксид» при повороте налево столкнулся с питбайком под управлением 14-летнего подростка, который двигался в прямом встречном направлении.

В результате ДТП водитель питбайка и его 15-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. Устанавливаются причины происшествия.