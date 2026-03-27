Голову робота C-3PO из «Звездных войн» продали на аукционе за $1 млн

Голова дроида C-3PO, использованная в фильме «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», продана более чем за $1 млн на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе, где выставляются оригинальные предметы из киноиндустрии. Как сообщает The Guardian, голова дроида является единственным экземпляром, доступным коллекционерам.

Голова C-3PO стала самым дорогим лотом на аукционе, где также продавались предметы, связанные с другими известными фильмами. В частности, обломки меча из «Властелина колец» проданы за $252 тыс., а гарпунный пистолет из фильма «Челюсти» — за $327,6 тыс. В общей сложности на аукционе, проходящем с 25 марта, продано различных предметов на общую сумму $6,5 млн.

Финальный день аукциона пройдет 27 марта. В этот день будет представлено более 200 лотов, связанных с известными анимационными фильмами.

Влад Никифоров