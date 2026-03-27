Над промышленной зоной в Череповце сбили 10 беспилотников

Над промышленной площадкой в Череповце сбили 10 БПЛА, написал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. О пострадавших информации нет.

Атака на промышленную зону началась около 5:00 мск. В 6:21 мск губернатор сообщил, что повреждений критической инфраструктуры не было. На тот момент на площадке были зафиксированы восемь «прилетов» БПЛА.

На месте происшествия работают экстренные службы. Собран оперативный штаб, сообщал губернатор. Сейчас над Вологодской областью отменена угроза налета беспилотников.