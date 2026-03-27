Спикер алтайского заксобрания решил переизбраться в одномандатном округе

Спикер законодательного собрания Алтайского края, секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР) Александр Романенко подал заявление на участие в предварительном партийном голосовании. Он намерен участвовать в выборах депутата краевого парламента в одномандатном округе №10, говорится в сообщении реготделения.

На предыдущих выборах в заксобрание в 2021 году господин Романенко баллотировался по партсписку ЕР (второе место в головной группе кандидатов). В одномандатный округ №10 входят территории Локтевского, Курьинского, Третьяковского и Змеиногорского районов. В Алтайском крае Александр Романенко возглавляет региональный организационный комитет по проведению праймериз.

Очередные выборы в заксобрание пройдут в сентябре. В краевом парламенте 68 депутатов. 34 из них избираются в одномандатных округах, 34 — по партийным спискам.

Валерий Лавский