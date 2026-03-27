Сирия продлила ограничение полетов над страной на два дня

Власти Сирии продлили ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до вечера 28 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе «Дамаск».

«Полеты в воздушном пространстве ограничены до 21:00 по всемирному времени 28 марта (00:00 мск 29 марта)»,— сказал собеседник агентства.

До этого времени пассажирские рейсы принимает и отправляет только аэропорт в Алеппо. Для него определены три коридора: два — до турецкой границы и один — до Средиземного моря. Кроме того, разрешен ограниченный транзит самолетов в третьи страны над сирийской территорией по одному коридору — от турецкой границы до Средиземного моря.