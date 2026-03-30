Суд вернул исковое заявление пристава об изъятии земель бывшего аэропорта Березников

Арбитражный суд Пермского края вернул исковое заявление пристава-исполнителя Специализированного отдела судебных приставов по Пермскому краю Анастасии Калашниковой об обращении взыскания на земельные участки ООО «Аэропорт Березники». Речь идет об участке площадью 192,6 тыс. кв. м.

ФССП обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием обратить во взыскание имущество ООО «Аэропорт Березники» в декабре прошлого года. В обоснование требований приставы указали задолженность ООО перед ФНС России. На тот момент на исполнении судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с общества более 2,2 млн руб. Исковое заявление оставлено без движения. Истцу предлагалось устранить недостатки, однако в установленные сроки этого сделано не было. Исходя из этого суд вернул иск заявителю.

ООО «Аэропорт Березники» управляет имуществом бывшего аэропорта. Регулярные рейсы в порту не выполняются с 2001 года — тогда объект был исключен из федерального реестра граж­данской авиации. В сервисах для планирования полетов объект указан как «заброшенный аэродром». В 2008 году имущественный комплекс аэропорта приобрел пермский бизнесмен, бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский. Весной 2026 года земельный участок и комплекс зданий на нем выставлен на продажу за 180 млн руб.