Иран согласился пропускать через Ормузский пролив суда Южной Кореи

Посол Ирана в Южной Корее Саид Кузечи на пресс-конференции в Сеуле заявил, что южнокорейские суда могут проходить через Ормузский пролив по согласованию с Тегераном, сообщает агентство «Рёнхап». По данным южнокорейского правительства, в Персидском заливе находится 26 южнокорейских судов с примерно 180 членами экипажа.

«Проблем с судами нет. Но для того, чтобы они прошли, необходима координация, предварительные консультации с иранскими военными и правительством», — цитирует агентство высокопоставленного представителя Ирана. Он сообщил также, что Тегеран попросил Сеул предоставить подробную информацию о судах, застрявших на ключевом водном пути в условиях продолжающегося конфликта.

Иран считает Южную Корею страной недружественной, но не настроенной враждебно. Ограничение деятельности судов, ведущих бизнес с американскими компаниями, было неизбежным в рамках мер самообороны Ирана, подчеркнул господин Кузечи.

Также сообщается, что МИД Южной Кореи обращался к коллегам из Ирана, но не за разрешением на проход судов, а с просьбой обеспечить безопасность тем, кто будет оказывать гуманитарную помощь экипажам.

