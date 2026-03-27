Омский «Авангард» проиграл во втором матче серии плей-офф «Нефтехимику»

В серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с участием омского «Авангарда» и нижнекамского «Нефтехимика» счет стал равным — 1:1. Команда из Республики Татарстан 26 марта выиграла встречу в Омске.

За две минуты до конца основного времени матча хозяева вели 3:2, но гости заменили вратаря шестым полевым игроком и сравняли счет. Решающий гол «Нефтехимик» провел во втором овертайме — на 86-й минуте. Андрей Белозеров выбросил шайбу из-за ворот, и она после рикошета заползла в ворота «Авангарда».

Третий матч серии до четырех побед пройдет в Нижнекамске 28 марта.

Валерий Лавский