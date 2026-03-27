Рядом с Москвой сбили беспилотник

Силы ПВО уничтожили БПЛА, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте, где упали обломки беспилотника, работают экстренные службы, добавил господин Собянин. Где находится место падения, мэр не уточнил.

В аэропорту Внуково ненадолго вводились временные ограничения. Он принимал и выпускал самолеты по согласованию с «соответствующими органами». В 1:24 мск, согласно Telegram-каналу Росавиации, ограничения были сняты.