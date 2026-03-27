Лавров: Путин всегда отвечал на звонки Макрона
Президент России Владимир Путин никогда не пропускал звонки президента Франции Эмманюэля Макрона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он всегда общался со своим французским коллегой в одиночестве — в кабинете, где находился президент во время разговора, больше никого не было. В Париже к звонкам подходили иначе, сказал господин Лавров в интервью France TV.
«В Париже.., когда президент Макрон общается с президентом Путиным, там большое количество людей. И это особенно не скрывается. Более того, иногда даже происходили какие-то утечки того, о чем говорили наши президенты. Но принципиальная позиция президента России Владимира Путина заключается в том, что он всегда готов к разговору»,— заявил господин Лавров (цитата по сайту МИД РФ).
Отвечая на вопрос о том, считает ли он Францию противником России, министр сказал, что она «уж точно не союзник», хотя раньше страны были партнерами. У Москвы были хорошие отношения со всем Евросоюзом, отметил глава МИД. «У нас даже есть соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое было основой наших отношений... Мы строили четыре общих пространства и в экономике, и в культурной сфере, и в сфере безопасности... У нас было два десятка (а может быть и больше) специальных отраслевых диалогов»,— сказал господин Лавров.
Евросоюз прервал эти отношения и объявил Россию страной, которой нужно нанести стратегическое поражение, заявил министр. «Если кто-то грозит нам стратегическим поражением,— это кто: партнер, противник? Вы это сами определите»,— заключил Сергей Лавров.