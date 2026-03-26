В Ульяновской области прокуратура заставила арендатора снести жилой дом у озера

В результате вмешательства прокуратуры Николаевского района Ульяновской области снесено строение, незаконно построенное в защитных лесах, сообщила в четверг прокуратура региона.

Ведомство отмечает, что в ходе прокурорской проверки исполнения лесного законодательства было установлено, что на земельном участке, предоставленном в аренду жителю города Кузнецка Пензенской области, рядом с памятником природы регионального значения «Озеро Белое» в Николаевском районе был возведен двухэтажный дом, являвшийся объектом капитального строительства. Между тем, отмечает прокуратура, земельный участок относится к категории защитных лесов. Согласно п. 11 статьи 21 Лесного кодекса РФ, «при использовании лесов не допускаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, отнесенных в соответствии с федеральными законами к жилым домам».

В прокуратуре подчеркивают, что незаконные действия арендатора повлекли ущемление государственных интересов, что послужило основанием для направления в суд искового заявления, которое было удовлетворено. В результате прокурорского вмешательства самовольно размещенный на лесном участке объект снесен.

Андрей Васильев, Ульяновск