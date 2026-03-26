РКН заявил, что не получал указаний о блокировке Duolingo

Роскомнадзор (РКН) заявил, что ведомство не получало «решений уполномоченных органов» об ограничении работы платформы для изучения иностранных языков Duolingo. Сегодня суд оштрафовал компанию за нарушение законодательства о персональных данных.

«В Роскомнадзор не поступали решения уполномоченных органов об ограничении доступа к указанному ресурсу»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня мировой судья участка по Таганскому району Москвы оштрафовал компании Duolingo, Inc. и eNom LLC. на 2 млн руб. каждую за нарушение российского законодательства о персональных данных.

В апреле 2024 года Роскомнадзор направил Duolingo предупреждение в связи с наличием материалов, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения» («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Сервис эти материалы удалил.