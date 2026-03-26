Новая комиссия по профилактике экстремизма обсудила ближайшие планы

В Госдуме 26 марта прошло первое заседание комиссии по вопросам законодательства, обеспечения межнационального согласия и профилактики экстремизма. Это новая структура в составе Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Председатель комиссии, глава думского комитета по делам национальностей Владимир Иванов («Единая Россия», ЕР) обозначил основные направления предстоящей работы. Среди них — совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере межнациональных отношений, развитие механизмов содействия адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе, законодательное обеспечение профилактики экстремизма.

Зампредом комиссии была избрана член комитета Думы по делам национальностей Лариса Буранова (ЕР). На заседании также было решено создать пять рабочих групп по основным направлениям: они станут основной площадкой для экспертной проработки инициатив, которые будут выноситься на заседания комиссии и президентского совета.

«Мы создаем не очередную совещательную площадку, а рабочий инструмент, который должен помогать президенту и правительству принимать конкретные обоснованные решения,— прокомментировал господин Иванов журналистам итоги первого заседания.— Наша задача — видеть ситуацию в межнациональной сфере буквально в разрезе регионов, понимать, как работают законы на практике, и предлагать такие правовые и организационные решения, которые реально укрепляют доверие между людьми и не оставляют пространства для экстремистов». От эффективности работы комиссии напрямую зависит, насколько Стратегия национальной политики до 2036 года «станет живым документом, а не набором правильных, но формальных формулировок», добавил Владимир Иванов.

