«Триколор» оштрафовали за очерняющую советских солдат кинокартину

Мировой судья Санкт-Петербурга назначил штраф в 3 млн руб. НАО «Национальная спутниковая компания» (юрлицо «Триколор Информ Плюс») из-за трансляции документального фильма, в котором, как было установлено, содержалась информация, порочащая советских солдат.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, речь идет о пятой части сериала «Мировые войны XX века. Война миров», показанной в апреле прошлого года. Оператора привлекли по ч. 4.1 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) за публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах.

Суд изучил специально рассекреченные документы Минобороны России, которые, как утверждается, опровергли кадры картины.

Так, один из свидетелей заявил, что достоверность использованных материалов вызывает сомнения: в отличие от качественных документальных лент, здесь отсутствовали ссылки на архивы и научные публикации. Авторы, отметил он, неверно интерпретировали события, либо сознательно их исказили. Представитель НАО вину не признал.

Андрей Кучеров